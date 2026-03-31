Una donna ha avuto rapporti sessuali con due fratelli gemelli identici a quattro giorni di distanza. Successivamente, ha partorito un bambino, ma non è stato possibile determinare con certezza chi sia il padre. La vicenda è al centro di un procedimento legale in corso, mentre le autorità stanno cercando di chiarire la situazione genetica.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" La madre e uno dei due uomini hanno portato il caso alla corte d'appello di Londra, in una battaglia legale sulla responsabilità genitoriale del minore Una donna ha avuto rapporti sessuali con due fratelli gemelli identici a quattro giorni l'uno dall'altro. Nove mesi dopo ha partorito un figlio senza sapere chi fosse suo padre. Dopo un lungo procedimento civile, i giudici hanno concluso che non è possibile stabilire chi dei due sia il genitore. Il caso, diventato virale sui social media, è avvenuto nel Regno Unito. Per la prima volta, a livello legale, un neonato avrà una madre e due padri. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Ha rapporti sessuali con due fratelli gemelli e partorisce un bambino, ma ora non si sa chi è il padre

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