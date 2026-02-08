Macabro ritrovamento | due cani decapitati e cuccioli in sacchi abbandonati tra Loreto e Porto Recanati

Nella campagna tra Loreto e Porto Recanati, i carabinieri hanno trovato resti di due cani decapitati e di alcuni cuccioli in sacchi abbandonati tra l’erba alta. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di sacchi sospetti. Sul posto sono arrivati i veterinari e i militari, che ora indagano per capire cosa sia successo e chi possa essere coinvolto in questo gesto crudele.

LORETO Macabro ritrovamento nella campagna al confine tra Loreto e Porto Recanati, dove tra erba alta e sterpaglie sono affiorati i resti di due cani adulti decapitati e di almeno altri due cuccioli chiusi in sacchi abbandonati. Il rinvenimento risale al pomeriggio di ieri lungo la scarpata ai lati del cavalcavia dell’A14, nei pressi degli stabilimenti ex Pignone, a poche centinaia di metri dal sottopasso che conduce allo “stradone” e al mare, attraversando i campi coltivati di Scossicci. Lo sconcerto A imbattersi per prima nei cadaveri è stata una volontaria dell’associazione Amici Animali Odv di Osimo, arrivata a piedi nella zona per far sgambare un cucciolo dopo una visita di pre affido poco distante. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

PORTO RECANATI - La zona è al confine con Loreto. Due animali trovati con il capo reciso. Altre carcasse erano in alcuni sacchi. A rinvenire i resti una volontaria di una associazione animalista facebook