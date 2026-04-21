Il negozio Crystalweed annuncia un aggiornamento che include l’ingresso di nuovi membri nel team editoriale, l’introduzione di tre infiorescenze inedite e il lancio di una linea di funghi prodotta in Italia. L’azienda, nota per i prodotti CBD italiani, ha comunicato queste novità attraverso un comunicato stampa diffuso il 21 aprile 2026 a Milano. La presentazione riguarda anche l’ampliamento del catalogo prodotti e altre modifiche recenti.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 21 Aprile 2026. Crystalweed, lo store più conosciuto in Italia per i prodotti CBD made in Italy, annuncia una serie di novità che riguardano il team editoriale, la selezione delle infiorescenze e il catalogo prodotti. Da qualche settimana il sito si avvale della collaborazione di un gruppo di professionisti che contribuiscono alla redazione degli articoli del blog e rispondono alle domande degli utenti. Una scelta che riflette la volontà di Crystalweed di curare con maggiore rigore la parte informativa del sito, in un settore dove orientarsi non è sempre semplice e dove la qualità dei contenuti ha lo stesso peso di quella dei prodotti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Crystalweed si rinnova: nuovi collaboratori, tre infiorescenze inedite e una linea di funghi Made in Italy

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