La Banca della Corea ha emesso un avviso rivolto alle aziende del settore criptovalute, richiedendo l’implementazione di misure di sicurezza più efficaci. La richiesta arriva dopo un’interruzione di servizio verificatasi a febbraio su una piattaforma di scambio di criptovalute. La banca ha sottolineato la necessità di rafforzare i sistemi di protezione per prevenire futuri disservizi e garantire la stabilità delle operazioni.

La Banca della Corea ha lanciato un appello urgente verso l’intero comparto delle criptovalute per l’adozione di sistemi di protezione più robusti, reagendo al grave disservizio operativo verificatosi presso l’exchange Bithumb nel mese di febbraio. L’istituto centrale sudcoreano punta a colmare il divario tra il settore dei crypto asset e la finanza tradizionale, evidenziando come le attuali procedure di controllo interno siano insufficienti a prevenire errori che possono compromettere l’intero mercato. Il fallimento operativo di Bithumb e la gestione errata dei Bitcoin. L’episodio che ha scosso l’ecosistema digitale è avvenuto lo scorso febbraio, quando un errore procedurale all’interno di Bithumb ha portato alla distribuzione di 620.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crypto, allarme Banca della Corea: servono nuovi blocchi di sicurezza

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