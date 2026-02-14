Adolfo Urso ha deciso di sostenere il sì al referendum sulla giustizia, sostenendo che le riforme potrebbero favorire gli investimenti in Italia. Urso, che rappresenta anche le imprese italiane, afferma che molti imprenditori vedono nelle modifiche proposte un’opportunità concreta per migliorare il sistema. Nei giorni scorsi, ha incontrato alcuni rappresentanti del settore per discutere delle potenziali ricadute delle modifiche sulla crescita economica.

Adolfo Urso promuove il sì al referendum sulla giustizia. “Credo che la maggioranza silenziosa del Paese comprenderà quanto importante sia il sì al referendum e lo dico anche da referente delle imprese italiane. Un sì per l’impresa Italia, per rendere più veloce, autonoma ed efficiente la giustizia, che è uno dei problemi anche per chi vuole investire in questo Paese”, ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, a Roma per la direzione nazionale di Fratelli d’Italia. “Come renderebbe la giustizia più veloce? Alcuni eclatanti esempi ci sono stati anche recentemente”, ha aggiunto in riferimento al caso di un sequestro probatorio durato nove mesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum giustizia, Urso: "Votare sì anche per chi vuole investire in Italia"

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse reazioni nel panorama politico e culturale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Referendum Giustizia: Perché Votare Sì per Migliorare! #shorts

Argomenti discussi: Referendum: Cassazione ammette nuovo quesito sulla riforma della giustizia. Intervista a Stefano Ceccanti; Referendum giustizia, Schlein: CasaPound? Chi vota Sì non è ben accompagnato; Muro del governo sul referendum, precisa il quesito ma la data non cambia; Referendum sulla giustizia - Presentazione del Comitato Si vota Sì (6.02.2026).

Referendum sulla giustizia, due esperti con idee opposte ci spiegano, punto per punto, perché votare sì oppure noCome cambierebbe la magistratura se vincesse il sì al referendum sulla giustizia? La «riforma Nordio» va a vantaggio dei cittadini o di chi, di volta in volta, detiene il potere? Rispondono Stefano Ce ... vanityfair.it

Referendum giustizia 2026, il Sì in vantaggio ma a una condizione: i possibili scenariL'istituto Ipsos ha ipotizzato tre diversi possibili scenari a seconda di quanti elettori andranno a votare e quel che emerge è interessante: più l'affluenza ... fanpage.it

NanoTV. . #Napoli- Referendum sulla Giustizia, Gratteri accende lo scontro politico: polemiche e dure reazioni del Governo Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV facebook

Referendum giustizia, Gratteri replica alle polemiche: "Chi mi accusa è in malafede, loro sì che vogliono alzare lo scontro. Ma io ho superato il senso di paura trentacinque anni fa". #piazzapulita x.com