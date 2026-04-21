Crt | innovazione tecnologica negli ambulatori di Terranuova Bracciolini

Nelle strutture sanitarie di Terranuova Bracciolini è stato introdotto un nuovo sollevatore di marca Guldmann, finora utilizzato esclusivamente nei reparti ospedalieri. L’apparecchio, progettato per facilitare la movimentazione dei pazienti, è ora disponibile anche negli ambulatori, segnando un passo avanti nell’equipaggiamento tecnologico delle strutture. La novità riguarda esclusivamente l’installazione di questo dispositivo, senza altre variazioni o interventi evidenti.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Il sollevatore Guldmann era finora solo nei reparti ospedalieri. “Abbiamo introdotto anche negli ambulatoriali una tecnologia presente solo nei nostri reparti ospedalieri e che raramente viene utilizzata in ambito territoriale: il sistema di sollevatore Guldmann – annuncia Elena Aldinucci, Direttrice dei presidi territoriali della CRT e che coordina anche le innovazioni tecnologiche per le attività riabilitative. Questo sistema, che permette ai pazienti di essere assistiti costantemente abbassando enormemente il pericolo di caduta, si affianca agli altri sistemi di valutazione e di cura tramite un robot computerizzato che indirizza gli esercizi da effettuare.🔗 Leggi su Lanazione.it

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