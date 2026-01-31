Nike taglia 775 posti di lavoro negli Stati Uniti. La decisione riguarda soprattutto i centri di distribuzione in Tennessee e Mississippi. L’azienda punta a rinnovare il suo piano industriale concentrandosi sull’innovazione tecnologica. Molti dipendenti si trovano ora a dover cercare una nuova sistemazione, mentre Nike spiega che questa mossa serve a rendere più efficiente la produzione e la distribuzione.

Nike ha annunciato la riduzione di 775 posti di lavoro negli Stati Uniti, in un’operazione che colpisce soprattutto i centri di distribuzione del Tennessee e del Mississippi. L’azione, avviata nel gennaio 2026, fa parte di un piano strategico più ampio volto a semplificare le operazioni interne e a rafforzare l’efficienza del sistema logistico. L’azienda ha spiegato che l’obiettivo è ridurre la complessità operativa, aumentare la velocità di esecuzione e ripristinare la redditività a lungo termine. Il taglio riguarda principalmente ruoli legati alla gestione dei magazzini, dove l’automazione è al centro del nuovo modello operativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nike riduce personale negli Stati Uniti: innovazione tecnologica al centro del piano industriale

Approfondimenti su Nike Usa

Stasera, martedì 20 gennaio, torna diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris su La7.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Nike Usa

Argomenti discussi: Da Nike a HP, il nuovo capitalismo che cresce con i licenziamenti.

Nike taglia 775 posti negli USA: l'automazione al centro del nuovo pianoNuova riduzione dell'organico per Nike negli Stati Uniti: 775 dipendenti coinvolti, soprattutto nei centri di distribuzione. L'azienda accelera su automazione e riorganizzazione operativa mentre affro ... hwupgrade.it

"Sono preoccupato per ciò che avviene negli Stati Uniti e penso che tutti dovrebbero esserlo". Il fotografo americano Steve McCurry, inaugurando la mostra "The World in Motion" all'aeroporto di Malpensa nell'ambito del programma culturale delle Olimpiadi, p - facebook.com facebook

"Sono preoccupato per ciò che avviene negli Stati Uniti e penso che tutti dovrebbero esserlo". Il fotografo americano Steve McCurry, inaugurando la mostra "The World in Motion" all'aeroporto di Malpensa nell'ambito del programma culturale delle Olimpiadi, p x.com