A Crotone, poche settimane prima delle elezioni comunali, si registra una svolta: il movimento politico Noi Moderati annuncia ufficialmente il supporto alle liste civiche e alla candidatura di un candidato sindaco. La decisione arriva in un momento di cambiamenti improvvisi nel panorama politico locale, lasciando spazio a nuove alleanze e a una strategia diversa rispetto alle scelte fatte in passato.

Il di Crotone subisce una trasformazione improvvisa a ridosso delle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio, con il sostegno ufficiale di Noi Moderati alla candidatura di Vincenzo Voce. La decisione, comunicata tramite un documento dei vertici regionali, vede la partecipazione attiva di Sergio Torromino, vicecoordinatore regionale del partito, il cui impegno elettorale si sposterà verso le liste civiche che sostengono l’attuale candidato sindaco. La strategia della partecipazione civica e l’assenza dei simboli partitici. A soli tre giorni dalla presentazione ufficiale delle liste per le prossime tornate elettorali crotonesi, i vertici di Noi Moderati hanno delineato una traiettoria politica che privilegia le forme di aggregazione civica rispetto all’esposizione diretta del simbolo del partito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, sorpresa alle urne: Noi Moderati sceglie le liste civiche

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