Amministrative San Giovanni in Fiore 2026 Noi Moderati sceglie Marco Ambrogio come Sindaco

San Giovanni in Fiore si avvicina alle elezioni comunali del 2026 e la lista Noi Moderati ha annunciato ufficialmente il suo sostegno a Marco Ambrogio come candidato sindaco. La scelta mette fine a settimane di incertezze e apre la strada a una campagna elettorale che si preannuncia combattuta.

San Giovanni in Fiore si prepara a una primavera elettorale che si preannuncia ricca di novità e di sfide, con l'ufficializzazione da parte di Noi Moderati del sostegno a Marco Ambrogio come candidato sindaco. Una scelta che segna una svolta significativa per il partito, che per la prima volta si presenta all'elettorato di questa importante realtà calabrese con una propria candidatura, consolidando la sua presenza nel territorio della provincia di Cosenza. L'annuncio, giunto nella serata di oggi, 7 febbraio 2026, apre uno scenario inedito nel panorama politico locale, dove il centrodestra si trova a ricercare unità e un rinnovamento di prospettive.

