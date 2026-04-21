Crosetto | Russia indifferente ai propri morti con questa mentalità serve deterrenza – Il video

Durante una dichiarazione, un esponente ha affermato che nella guerra tra Russia e Ucraina si nota una forte indifferenza da parte russa verso i propri caduti. Ha sottolineato che questa mentalità rende necessaria una strategia di deterrenza. La voce è stata registrata in una conferenza stampa a Roma il 20 aprile 2026. La dichiarazione lascia intendere che, secondo l’oratore, l’atteggiamento russo nei confronti delle perdite umane si distingue per freddezza.

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "La cosa che colpisce di più nella guerra tra Russia e Ucraina — lasciando da parte il coraggio degli ucraini — è la totale indifferenza dei russi ai morti. Il punto massimo è stato a dicembre: 35.000 in un mese. Ogni chilometro quadrato di terra conquistata costa ai russi dai 200 ai 250 morti. Il che vuol dire che se l’obiettivo di Putin fosse conquistare ciò che manca delle province, ci vorrebbero — con il ritmo di conquista degli ultimi anni — 2.300.000 russi morti in più e dieci anni di guerra. Noi ci confrontiamo con questa mentalità. E ha ragione Carlo quando dice che con questa mentalità non ti...🔗 Leggi su Open.online

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