Sicurezza nel Golfo | la sfida di Crosetto con 50 Paesi contro i rischi

Durante un incontro dedicato a un’opera di Carlo Calenda, il ministro della Difesa ha parlato di una strategia per garantire la sicurezza nel Golfo, coinvolgendo cinquanta Paesi e puntando sulla prevenzione dei rischi. La discussione si è concentrata sulla necessità di un’azione coordinata tra le nazioni della regione per affrontare le minacce. Nessuna decisione concreta è stata annunciata, ma l’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra gli attori coinvolti.

Durante l’incontro dedicato alla presentazione dell’opera di Carlo Calenda, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha delineato una strategia per la sicurezza nel Golfo che punta sulla forza preventiva. Il vertice ministeriale ha infatti sottolineato come la stabilizzazione del passaggio attraverso Hormuz possa essere perseguita tramite una coalizione internazionale composta da un gruppo di 30 o 50 Paesi, anche prescindendo dal coinvolgimento delle Nazioni Unite. La strategia della deterrenza e il modello europeo. Il fulcro del discorso di Crosetto risiede nella validità del concetto di deterrenza, una posizione su cui il ministro ha espresso pieno accordo con le riflessioni avanzate da Macron.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza nel Golfo: la sfida di Crosetto con 50 Paesi contro i rischi Notizie correlate Leggi anche: La diretta di Crosetto e Tajani a Montecitorio: sì alla difesa aerea per i paesi del Golfo Crosetto: ‘valutiamo aiuto rapido ai Paesi del Golfo’ROMA, 03 MAR – “Tutti i Paesi del Golfo ci hanno chiesto aiuto in questo momento. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Perché il blocco dello Stretto di Hormuz minaccia la sicurezza alimentare; È difficile avere foto dei danni nei paesi del Golfo; Usa-Iran: accordi lontani, rischi vicini per la sicurezza dell’Italia; Guerra nel Golfo, il petrolio s’impenna, in Italia polemiche sul decreto sicurezza. Giorgia Meloni vola nel Golfo, missione decisiva per la sicurezza energetica: cosa c'è in gioco per l'ItaliaVisita-lampo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel Golfo Persico per il dossier energia. La premier scende in campo a sorpresa in prima persona per trovare alternative di ... tg.la7.it Oltre lo Stretto, sicurezza, costi e nuove rotte energeticheTra rischi per la sicurezza, danni economici e limiti delle alternative infrastrutturali, John Sfakianakis, dirigente del Gulf Research Center, evidenzia al Sustainable Future Energy Summit 2026 la fr ... milanofinanza.it Il governo si è sabotato da solo, il decreto sicurezza è una Caporetto. La norma sugli avvocati pagati per favorire i rimpatri dei migranti respinta dal Quirinale. Alta tensione a palazzo Chigi e nella maggioranza. Il testo va cambiato ma il tempo sta scadendo e p - facebook.com facebook Dl Sicurezza, il Colle obbliga il governo al dietrofront: verso un emendamento per cancellare la norma avvocati-remigrazione - leggi x.com