Crohn | digiuno intermittente migliora sintomi peso e metabolismo in uno studio canadese

L’Università di Calgary ha condotto uno studio che mostra come il digiuno intermittente possa aiutare le persone con malattia di Crohn. I ricercatori hanno osservato miglioramenti nei sintomi, nel peso e nel metabolismo dei pazienti che seguono questa dieta. La ricerca apre nuove possibilità per chi lotta contro questa patologia infiammatoria cronica intestinale.

Una ricerca condotta dall’Università di Calgary, in Canada, suggerisce che il digiuno intermittente potrebbe offrire benefici significativi ai pazienti affetti da malattia di Crohn, una patologia infiammatoria cronica intestinale. Lo studio, pubblicato sulla rivista Gastroenterology e sostenuto dalla Crohn’s & Colitis Foundation of America, ha evidenziato miglioramenti nei sintomi, nella composizione corporea e nel profilo metabolico dei pazienti che hanno seguito un regime alimentare basato su finestre temporali ristrette per l’assunzione di cibo. La malattia di Crohn rappresenta una sfida clinica complessa, caratterizzata da dolori addominali, affaticamento e disturbi intestinali come diarrea e, talvolta, la presenza di muco o sangue nelle feci.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

