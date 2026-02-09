Crohn | digiuno intermittente migliora sintomi peso e metabolismo in uno studio canadese

L’Università di Calgary ha condotto uno studio che mostra come il digiuno intermittente possa aiutare le persone con malattia di Crohn. I ricercatori hanno osservato miglioramenti nei sintomi, nel peso e nel metabolismo dei pazienti che seguono questa dieta. La ricerca apre nuove possibilità per chi lotta contro questa patologia infiammatoria cronica intestinale.

Una ricerca condotta dall’Università di Calgary, in Canada, suggerisce che il digiuno intermittente potrebbe offrire benefici significativi ai pazienti affetti da malattia di Crohn, una patologia infiammatoria cronica intestinale. Lo studio, pubblicato sulla rivista Gastroenterology e sostenuto dalla Crohn’s & Colitis Foundation of America, ha evidenziato miglioramenti nei sintomi, nella composizione corporea e nel profilo metabolico dei pazienti che hanno seguito un regime alimentare basato su finestre temporali ristrette per l’assunzione di cibo. La malattia di Crohn rappresenta una sfida clinica complessa, caratterizzata da dolori addominali, affaticamento e disturbi intestinali come diarrea e, talvolta, la presenza di muco o sangue nelle feci.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Crohn Digiuno Intermittente

Il digiuno intermittente sta attirando l’attenzione come strategia per migliorare la salute cerebrale.

Il digiuno intermittente, che alterna periodi di alimentazione a periodi di digiuno, è oggetto di studi comparativi con la dieta tradizionale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Crohn Digiuno Intermittente

Malattia di Crohn: il digiuno intermittente potrebbe aiutare a spegnere la malattiaIl digiuno intermittente aiuta a controllare la malattia di Crohn? È la domanda che si è fatto un team di clinici e ricercatori interessati a comprendere se rimodulare gli orari dei pasti potesse giov ... repubblica.it

Quando il digiuno intermittente aiuta davvero la saluteScopri in questo articolo quando il digiuno intermittente aiuta davvero la salute e migliora il tuo benessere. microbiologiaitalia.it

Ciao a tutti! Devo fare la colon fra poche ore, ho seguito la preparazione ma ahimè il mio stomaco non è riuscito a trattenere tutta la soluzione questa mattina ho evacuato almeno 8 volte e sono a digiuno da ieri dopo pranzo.. pensate possa andare bene lo facebook