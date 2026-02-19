Il digiuno intermittente funziona davvero? La risposta arriva da 22 studi

Una revisione di 22 studi condotta dalla collaborazione Cochrane mette in discussione l’efficacia del digiuno intermittente per perdere peso. La ricerca ha analizzato vari metodi di digiuno, dai più brevi ai più lunghi, coinvolgendo migliaia di partecipanti. I risultati mostrano che, sebbene alcune persone ottengano risultati, il metodo non garantisce sempre una significativa perdita di peso rispetto ad altre diete. Molti esperti consigliano di valutare attentamente questa strategia prima di adottarla. La domanda resta aperta: quanto può davvero aiutare il digiuno intermittente?

Il digiuno intermittente è diventato uno dei regimi alimentari più discussi degli ultimi anni. Ma funziona davvero per dimagrire? Secondo una nuova revisione scientifica della collaborazione Cochrane, la risposta potrebbe essere meno entusiasmante di quanto si creda. L’analisi conclude che il digiuno intermittente non aiuta gli adulti in sovrappeso o obesi a perdere più peso rispetto ai tradizionali consigli dietetici o addirittura rispetto all’assenza di un programma strutturato. L’obesità rappresenta oggi una delle principali sfide di salute pubblica ed è tra le cause più rilevanti di mortalità nei Paesi ad alto reddito. 🔗 Leggi su Cibosia.it

