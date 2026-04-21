Crollo temperature e rovesci improvvisi allerta meteo in Italia | le regioni più colpite

Martedì 21 aprile 2026, in Italia si registra una giornata caratterizzata da un calo delle temperature e rovesci improvvisi. L’instabilità atmosferica interessa diverse regioni del Paese con temporali e piogge sparse. Le condizioni meteo sono più fredde rispetto ai giorni precedenti, creando una situazione di variabilità diffusa su tutto il territorio. Diversi territori sono stati interessati da precipitazioni intense e improvvise, con situazioni di maltempo che si sono protratte nel corso della giornata.

L’ Italia vive anche oggi, martedì 21 aprile 2026, una fase di instabilità meteo diffusa, con temporali, piogge sparse e un clima decisamente più fresco rispetto ai giorni scorsi. La Protezione Civile ha diramato un’ allerta gialla per rischio meteo-idro su diverse aree del Paese, ma senza arrivare ai livelli più gravi, quindi senza allerte arancioni o rosse. Una situazione mobile, nervosa, che tiene alta l’attenzione soprattutto su alcune zone del Centro-Nord e del versante adriatico. Nel dettaglio, l’allerta gialla per temporali riguarda Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia. Per alcune di queste aree, in particolare Abruzzo, Molise e Puglia, si aggiunge anche la criticità per rischio idrogeologico, cioè la possibilità di frane, smottamenti e problemi legati alla tenuta del terreno dopo le precipitazioni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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