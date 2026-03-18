Domani, 19 marzo 2026, un’allerta meteo gialla riguarda diverse regioni italiane. Le previsioni indicano condizioni di instabilità atmosferica che coinvolgono tutta la penisola, con piogge e temporali previsti in molte aree. Le autorità hanno diffuso avvisi di attenzione per le zone più colpite, senza specificare ancora i dettagli di eventuali disagi o interventi.

Il quadro meteorologico sull’Italia continua a essere caratterizzato da una marcata instabilità che sta attraversando la penisola da settentrione a meridione. Secondo le ultime comunicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile, la giornata di domani, giovedì 19 marzo 2026, sarà segnata da una persistente criticità su diverse aree del Sud. La perturbazione di origine atlantica, pur iniziando ad abbandonare le regioni settentrionali e centrali, lascerà dietro di sé una scia di temporali e rovesci che hanno spinto le autorità a diramare un bollettino di allerta meteo gialla. Tale avviso riguarda nello specifico il rischio idrogeologico e la possibilità di fenomeni elettrici intensi che potrebbero causare disagi localizzati alla viabilità e alla gestione dei bacini idrici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allerta meteo gialla domani 19 marzo 2026 in Italia: le regioni più colpite

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