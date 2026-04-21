Crollo nell' asilo | 2 ipotesi e tempi incerti con una soluzione per chi deve allontanarsi troppo

Dopo il distacco di intonaco che ha causato la chiusura dell’asilo nido Girasole di via degli Orfani il 26 marzo, rimangono ancora incerte le tempistiche per la riapertura. L’assessore ai Lavori Pubblici ha indicato che la situazione potrebbe evolversi in due direzioni, ma non sono stati definiti i tempi di intervento. Nel frattempo, sono state valutate diverse soluzioni per le famiglie che devono trovare alternative a lungo termine.

Restano incerti i tempi di riapertura dell'asilo nido Girasole di via degli Orfani. Dopo la chiusura dovuta al distacco di intonaco avvenuto lo scorso 26 marzo proprio nella stanza dove riposano i bambini, l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante ha parlato di uno scenario più complesso.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Asilo chiuso, si cercano soluzioni. Trenta posti e una graduatoria: "Spazio per pochi e tempi incerti"Riunione venerdì sera con il sindaco e l’amministrazione comunale di Bibbiena e il comitato genitori dell’asilo nido Ambarabà per parlare di una... La soluzione per il calcio ci sarebbe, si chiama Gianni Rivera ma è troppo capace e non passerà. Niente deve cambiareChiedetevi perché certi imbecilli in veste di giornalisti girano tutti i programmi di tutti i canali pur malsopportati dal pubblico che non li legge,... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Asilo Romagnosi chiuso dopo un crollo di intonaco, bimbi traslocati, genitori in piazza; Intonaco crollato nell’asilo Girasole di Genova, bimbi trasferiti. I genitori: Diteci quando si potrà rientr…; Assunzioni, pesantissimo crollo: persi 22.500 posti di lavoro e 965 imprese. Nel primo pomeriggio di oggi una squadra e il funzionario di servizio dei vigili del fuoco del Comando di Teramo sono intervenuti in piazza Orsini a Teramo, a seguito di un crollo avvenuto all'interno di un fabbricato. Il crollo si è verificato nell'edificio di tre piani facebook