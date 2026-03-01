Asilo chiuso si cercano soluzioni Trenta posti e una graduatoria | Spazio per pochi e tempi incerti

Venerdì sera si è svolta una riunione tra il sindaco, l’amministrazione comunale di Bibbiena e il comitato genitori dell’asilo nido Ambarabà, in seguito alla chiusura della struttura. Durante l’incontro si è discusso di trovare una nuova collocazione per i bambini, considerando che lo spazio disponibile conta solo trenta posti e una graduatoria ancora in atto, con tempi di risoluzione ancora incerti.

Riunione venerdì sera con il sindaco e l'amministrazione comunale di Bibbiena e il comitato genitori dell'asilo nido Ambarabà per parlare di una nuova collocazione dei bimbi. Il sindaco ha illustrato le possibili soluzioni attualmente in valutazione per il ripristino del servizio nido. La soluzione ritenuta al momento più concreta riguarda l'attivazione di 30 posti nel plesso Mencarelli, struttura sulla quale l' ASL ha già effettuato un sopralluogo e dalla quale si attende ora il parere definitivo circa l'idoneità ad ospitare i bambini del nido. Resta in valutazione anche l'ipotesi di utilizzare il plesso della scuola dell'Infanzia di Soci. Tuttavia, su questa soluzione permangono maggiori criticità: l'ASL deve ancora effettuare il sopralluogo e la possibilità concreta di ricavare ulteriori posti appare al momento più complessa e incerta.

