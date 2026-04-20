La Spezia crollo controsoffitto all’ingresso di un istituto superiore | sospese le lezioni per precauzione La manutenzione era stata fatta a gennaio 2025

Questa mattina, un istituto superiore della Spezia ha visto le lezioni sospese dopo che una parte del controsoffitto all’ingresso è crollata. La scuola aveva effettuato lavori di manutenzione a gennaio 2025. Nessuno è rimasto ferito, ma le autorità hanno deciso di sospendere temporaneamente le attività scolastiche per verificare la sicurezza dell’edificio. La situazione è sotto controllo e saranno svolti ulteriori controlli tecnici.