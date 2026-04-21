Crolla l' indice Zew in Germania a marzo -17,2 con impatto guerra

A marzo, l'indice ZEW del sentiment economico in Germania si è ridotto a -17,2 punti, segnando una diminuzione di 16,7 punti rispetto al mese precedente. La diminuzione si registra in un periodo segnato dall’impatto della guerra, che ha influito sulle aspettative degli analisti e degli investitori. Il dato rappresenta il valore più basso registrato dall’indicatore negli ultimi mesi, indicando un netto peggioramento delle previsioni economiche.

L'indicatore ZEW del sentiment economico si attesta a -17,2 punti, un calo di 16,7 punti rispetto al mese precedente. Anche la valutazione della situazione economica attuale peggiora, con l'indicatore per la Germania che raggiunge i -73,7 punti, ovvero -10,8 punti rispetto al mese precedente. "Le aspettative economiche stanno scivolando in territorio negativo. Le conseguenze economiche della guerra con l'Iran per l'economia tedesca vanno ben oltre l'aumento dei prezzi: le imprese sono preoccupate per la carenza di approvvigionamento energetico a lungo termine, il che scoraggia gli investimenti e indebolisce l'effetto degli stimoli governativi" commenta il presidente dello Zew, Achim Wambach.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crolla l'indice Zew in Germania, a marzo -17,2 con impatto guerra Notizie correlate Donald Trump crolla nei sondaggi: il suo indice di gradimento è sotto di 17 puntiLa popolazione statunitense sembra aver ufficialmente perso la propria fiducia nei confronti del suo presidente. Guerra Iran: 17 container bloccati, il Prosecco crollaLa guerra in Iran sta prosciugando le esportazioni del Prosecco italiano, con 17 container bloccati nei porti e ordini dal Medio Oriente annullati. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Viterbo, in 500 in piazza San Lorenzo per la benedizione del motociclista. Crolla l'indice Zew in Germania, a marzo -17,2 con impatto guerraL'indicatore ZEW del sentiment economico si attesta a -17,2 punti, un calo di 16,7 punti rispetto al mese precedente. (ANSA) ... ansa.it Germania, ZEW Institute: fiducia degli investitori in forte calo anche ad aprileContinua a scendere l'indice ZEW tedesco ad aprile. L'indice anticipatore è calato, infatti, a -17,2 punti dai -0,5 punti di marzo. teleborsa.it