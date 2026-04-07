Donald Trump crolla nei sondaggi | il suo indice di gradimento è sotto di 17 punti

Da metropolitanmagazine.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Stati Uniti, i sondaggi mostrano un calo significativo del consenso nei confronti del presidente in carica. Attualmente, il suo indice di gradimento risulta inferiore di 17 punti rispetto ai livelli raggiunti in precedenza. Questa diminuzione sembra riflettere un cambiamento nell’opinione pubblica, che si traduce in una perdita di fiducia generale nei confronti della figura presidenziale.

La popolazione statunitense sembra aver ufficialmente perso la propria fiducia nei confronti del suo presidente. I recenti sondaggi, infatti, collocano l’indice di gradimento complessivo verso Donald Trump tra il 35-40% circa, cifre decisamente poco confortanti per il diretto interessato. La media, calcolata dal sondaggista Nate Silver, indica un calo netto, secondo il quale il tycoon sarebbe sceso nei consensi al di sotto del 40%, con un indice di gradimento netto intorno a -17. Un brutto colpo per il governo, soprattutto ad appena sette mesi di distanza dalle temute Midterm elections di novembre. Lo stesso Partito Repubblicano, infatti, appare arrancare, nonostante i suoi risultati, almeno per il momento, rimangano migliori di quelli dei Democratici, che non riescono a riconquistare appieno il favore dei loro elettori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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