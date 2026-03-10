Guerra Iran | 17 container bloccati il Prosecco crolla

La guerra in Iran ha portato al blocco di 17 container di Prosecco italiani nei porti, causando la cancellazione di ordini provenienti dal Medio Oriente. Questa situazione sta influenzando le esportazioni del vino italiano verso quella regione, con un impatto immediato sul settore. Le autorità e le aziende coinvolte si trovano a gestire le conseguenze di questa interruzione.

La guerra in Iran sta prosciugando le esportazioni del Prosecco italiano, con 17 container bloccati nei porti e ordini dal Medio Oriente annullati. Sandro Bottega, amministratore delegato di Bottega Spa, denuncia costi esplosi per la logistica e la chiusura dei locali commerciali a Dubai e Abu Dhabi. I dati iniziali del 2026 mostrano un crollo dell’imbottigliamento: -19% a gennaio e -14% a febbraio. La cantina veneta affronta una crisi multipla che va oltre il conflitto attuale, includendo gli effetti residui del Covid, delle guerre in Ucraina e Gaza, e dei dazi del 2025. L’imprenditore chiede alla politica europea scelte coraggiose per la pace, rifiutando sussidi ma richiedendo condizioni di lavoro stabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

