Travetto si stacca dal soffitto e crolla sul banco paura al liceo

Un travetto si è staccato dal soffitto e è crollato sul banco, creando tensione tra studenti e insegnanti. Il fatto si è verificato questa mattina nel Liceo Redi di piazza della Badia, provocando un grande spavento tra i presenti. Alcune parti di intonaco sono finite sul pavimento, mentre l’intervento dei tecnici ha evitato danni più gravi. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha portato alla chiusura temporanea della classe. La scuola ha deciso di fare verifiche approfondite sull’edificio.

Nessuno studente è rimasto coinvolto. Sopralluogo dei vigili del fuoco: per alcuni giorni tre classi spostate in altre sedi Un travetto caduto, parti di intonaco staccate e finite sul pavimento e attimi di preoccupazione quest'oggi nella sede del Liceo Redi di piazza della Badia. I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata per la caduta di un travetto da una classe e di una piccola parte dell'intonaco che si è distaccato dal tetto di una seconda classe. Due episodi distinti - spiegano le famiglie degli studenti - che hanno destato particolare apprensione. Erano le 11 circa quando gli studenti di una prima classe hanno avvertito un forte rumore provenire dall'aula accanto.