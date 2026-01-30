Quarticciolo emergenza nelle case popolari | Se piove crolla il soffitto qui non siamo al sicuro
Le case popolari del Quarticciolo sono di nuovo al centro dell’attenzione. Questa volta si parla di un crollo del soffitto in una palazzina dell’Ater, dopo anni di segnalazioni ignorate. I residenti denunciano infiltrazioni d’acqua, assenza di servizi e una forte sensazione di insicurezza tra le mura di casa. Se continua così, molti temono che il rischio di ulteriori crolli aumenti, soprattutto quando piove.
Piove dentro casa e nessuno risponde: nelle case popolari cresce la rabbia contro l'immobilismo del Comune
A Tor Tre Teste, le infiltrazioni d'acqua negli alloggi comunali di Via Luigi Gadola 24 peggiorano con il maltempo, compromettendo le condizioni di vita degli occupanti.
Gaza, gli sfollati nelle tende al freddo: "Ogni volta che piove si allaga e crolla tutto"
Argomenti discussi: La casa è la base dello spaccio, hashish e marijuana vendute ai clienti dei Castelli Romani.
Sicurezza al Quarticciolo, arrivano 100 telecamere contro gli spacciatoriOltre cento «occhi elettronici» di nuova generazione vigileranno sul Quarticciolo , grazie ai fondi del Giubileo 2025, per contribuire ... iltempo.it
Per il Quarticciolo quasi 80 milioni ma le case cadono ancora a pezzi: lo sfogo dei residentiGli attivisti intervengono, ancora una volta, sulle condizioni del quartiere: In un palazzo sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza un solaio in condizioni critiche ... romatoday.it
Due blitz in pochi giorni e un quartiere di nuovo sotto i riflettori. Al Quarticciolo l’arrivo dei paracadutisti del reggimento Tuscania ha riportato al centro il tema della sicurezza. Le operazioni ad alto impatto si sono ripetute nel giro di una settimana, ma tra i resi - facebook.com facebook
