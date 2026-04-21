Crociere nel Tirreno | Civitavecchia punta ai 4 milioni di passeggeri

Una delegazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha partecipato al Seatrade Cruise Global a Miami, portando a termine una missione volta a rafforzare il settore crocieristico. Durante l’evento sono stati firmati accordi strategici e sono state confermate le prospettive di crescita della regione, con particolare attenzione ai porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. L’obiettivo è raggiungere i quattro milioni di passeggeri nel settore crocieristico nel Tirreno.

La delegazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha concluso a Miami la missione al Seatrade Cruise Global, portando a casa accordi strategici e conferme di una crescita che tocca i nodi cruciali del network Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta. Il vertice internazionale ha permesso di tracciare le linee guida per un’espansione che punta a consolidare il ruolo del Mediterraneo nel mercato crocieristico mondiale, integrando infrastrutture, formazione specialistica e nuove nicchie di mercato. I numeri della crescita: Civitavecchia punta ai quattro milioni di passeggeri. Il cuore pulsante della missione guidata dal Presidente Latrofa è stato l’analisi dei flussi turistici, che mostrano una traiettoria ascendente senza precedenti per lo scalo di Civitavecchia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crociere nel Tirreno: Civitavecchia punta ai 4 milioni di passeggeri Notizie correlate Leggi anche: Crociere in Italia, con 5 milioni di passeggeri superati i livelli pre Covid Leggi anche: Crociere 2026, attesi oltre 15 milioni di passeggeri: boom nei porti Italiani, Livorno al quinto posto Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crociere, nuovo record in Italia nel 2026: 15,1 milioni di passeggeri; Civitavecchia da record e rilancio di Fiumicino e Gaeta, il bilancio alla fiera delle crociere di Miami; I big delle crociere aderiscono all’hub formativo dei Porti di Roma e del Lazio; AdSP Mtcs protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, Civitavecchia verso nuovo record 2026. Porto di Civitavecchia verso un nuovo record di traffico: circa 3,75 milioni di passeggeri previsti nel 2026CIVITAVECCHIA - Si è conclusa con risultati concreti e prospettive di ulteriore crescita la missione al Seatrade Cruise Global di Miami dell’Autorità di Sis ... etrurianews.it Civitavecchia – AdSP MTCS protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami: Civitavecchia verso un nuovo record nel 2026Latrofa: Obiettivo 4 milioni di passeggeri entro tre anni. Puntiamo su qualità dei servizi, valore aggiunto e nuova occupazione per il territorio, anche att ... etrurianews.it Crociere, crescono arrivi e presenze rispetto agli anni precedenti - facebook.com facebook #crociere AdSP MAS al @SeatradeCruise Global di Miami! Anche quest'anno abbiamo partecipato al principale evento fieristico globale del settore crociere. #promozione #progetti #sostenibilitàambientale #qualità LEGGI IL COMUNICATO STAMPA x.com