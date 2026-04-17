Crociere 2026 attesi oltre 15 milioni di passeggeri | boom nei porti Italiani Livorno al quinto posto

Nel 2026, si prevede che i porti italiani accoglieranno circa 15,1 milioni di crocieristi, secondo le stime di Cemar Agency Network. Si tratta di un aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Tra i principali porti, Livorno si posiziona al quinto posto, dopo Civitavecchia, Napoli, Genova e Palermo. La crescita si conferma significativa nel settore delle crociere nel paese.

Il porto di Livorno è al quinto posto. Dopo Civitavecchia, Napoli, Genova e Palermo. Il numero dei crocieristi in arrivo nel 2026 nei porti italiani, secondo le previsioni di Cemar Agency Network, sarà di circa 15,1 milioni, per un 2% in più rispetto al 2025. Il dato è emerso nell'ambito del.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Notizie correlate

Sicilia Occidentale: boom crociere nel 2025, Palermo hub principale supera 996mila passeggeri e guarda al 2027.Il sistema portuale della Sicilia occidentale ha registrato un vero e proprio boom nel 2025, accogliendo quasi un milione di crocieristi,...

Leggi anche: Scalo di Orio, chiuso il 2025 con 17 milioni di passeggeri: si colloca al terzo posto tra gli aeroporti italiani

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Italia, l’anno d’oro delle crociere: nel 2026 attesi oltre 15 milioni di passeggeri; Ravenna si prepara alla stagione crocieristica: per il 2026 attesi oltre 190 mila passeggeri; Crociere, Livorno nella top ten italiana: nel 2026 attesi oltre 15 milioni di passeggeri (nei porti nazionali); Crociere, previsti oltre 15 milioni di passeggeri: Livorno al quinto posto.

Civitavecchia regina delle crociere. Nel 2026 attesi 4 milioni di passeggeriPer le crociere è il porto di Roma che vince la sfida del Mediterraneo. Dal Seatrade di Miami, il Salone mondiale delle crociere, arriva la conferma: nel 2026 a Civitavecchia ... ilmessaggero.it

Italia, l’anno d’oro delle crociere: nel 2026 attesi oltre 15 milioni di passeggeriFonte: Qualitytravel.it. Nuovo record storico per i porti della Penisola con una crescita del 2%. Il settore vira verso il lusso e punta sulla destagionalizzazione. Civitavecchia si conferma regina de ... msn.com

Le crociere le ha inventate un re borbonico da Napoli nel 1833. Non Royal Caribbean. Non Costa. Non gli inglesi del Novecento. Un Borbone. Il 16 aprile 1833, il piroscafo Francesco I lasciò il porto di Napoli con a bordo Ferdinando II di Borbone e un parterre - facebook.com facebook