Crociere 2026 attesi oltre 15 milioni di passeggeri | boom nei porti Italiani Livorno al quinto posto

Da livornotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, si prevede che i porti italiani accoglieranno circa 15,1 milioni di crocieristi, secondo le stime di Cemar Agency Network. Si tratta di un aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Tra i principali porti, Livorno si posiziona al quinto posto, dopo Civitavecchia, Napoli, Genova e Palermo. La crescita si conferma significativa nel settore delle crociere nel paese.

Il porto di Livorno è al quinto posto. Dopo Civitavecchia, Napoli, Genova e Palermo. Il numero dei crocieristi in arrivo nel 2026 nei porti italiani, secondo le previsioni di Cemar Agency Network, sarà di circa 15,1 milioni, per un 2% in più rispetto al 2025. Il dato è emerso nell'ambito del.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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