Cristiano Ronaldo arriva la chance di giocare con suo figlio all’Al Nassr il prossimo anno Che cosa sta succedendo

Cristiano Ronaldo potrebbe avere l’opportunità di giocare con suo figlio nella squadra dell’Al Nassr nella prossima stagione. La possibilità si è presentata in seguito a recenti sviluppi riguardanti il trasferimento del calciatore nel club saudita. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di un’eventuale collaborazione tra padre e figlio all’interno dello stesso team. La situazione è ancora in evoluzione e da monitorare nei prossimi giorni.

di Angelo Ciarletta Cristiano Ronaldo potrebbe giocare con suo figlio all’Al Nassr il prossimo anno. Vediamo insieme che cosa sta succedendo. La Juve e i suoi tifosi seguono sempre con un pizzico di nostalgia le vicende legate a Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, l’Al Nassr sta valutando seriamente di aggregare alla prima squadra Cristiano Ronaldo Jr, che compirà sedici anni a giugno. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il club saudita sta monitorando attentamente il percorso del ragazzo, cercando le opzioni migliori per la sua crescita professionale. L’ex fuoriclasse bianconero avrebbe così l’opportunità unica di giocare insieme al figlio, coronando un desiderio espresso più volte in passato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cristiano Ronaldo, arriva la chance di giocare con suo figlio all’Al Nassr il prossimo anno. Che cosa sta succedendo Notizie correlate Cristiano Ronaldo, clamoroso: si rifiuta di scendere in campo con l’Al-Nassr. Cosa sta succedendoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr per la guerra in Medio Oriente? Che cosa sta succedendo e le ultime novità Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I capocannonieri di sempre in Champions League: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema; Leo Messi compra il Cornellà, sarà derby con l’Almeria di Cristiano Ronaldo; Leo Messi torna in catalogna... ma non in campo: ha acquistato l'UE Cornellà; Cristiano Ronaldo Statistiche carriera: gol e assist. Cristiano Ronaldo per riscrivere la storia: il sogno di giocare con suo figlio può diventare realtàNonostante i trofei conquistati, i molteplici premi, la fame del Portoghese non si placa: prossimo obiettivo giocare con il suo figliolo ... msn.com Inter, dalla Spagna arriva la suggestione Cristiano Ronaldo per i nerazzurriSecondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, Cristiano Ronaldo avrebbe intenzione di cambiare casacca e lasciare l'Al Nassr in estate per giocare il mondiale per club. it.blastingnews.com Clamoroso Cristiano Ronaldo Può giocare con suo figlio il prossimo anno - facebook.com facebook LE 969 BUT DE CRISTIANO RONALDO ! SSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUU x.com