Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr per la guerra in Medio Oriente? Che cosa sta succedendo e le ultime novità

Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare l’Al Nassr in seguito alle tensioni in Medio Oriente. La sua partenza avviene in un momento di instabilità nella regione, e attualmente non ci sono dettagli ufficiali sulle ragioni di questa scelta. Le ultime notizie indicano che il calciatore sta interrompendo il suo contratto e si sta preparando a lasciare l’Arabia Saudita.

Goretzka Juventus, forte concorrenza dalla Premier League. La preferenza del calciatore è questa Calciomercato Juve LIVE: Openda e David, decisione presa. Alisson il sogno per la porta Vicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera. Le ultime sul prezzo fissato dal Tottenham Calciomercato Juve: Koné del Sassuolo fa impazzire le big. Ora vale 30 milioni, qual è il club in pole Alisson alla Juve (Repubblica): maxi opportunità per il dopo Di Gregorio. Lo vuole anche l’Inter Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr per la guerra in Medio Oriente? Che cosa sta succedendo e le ultime novità Cristiano Ronaldo, clamoroso: si rifiuta di scendere in campo con l’Al-Nassr. Cosa sta succedendoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Cristiano Ronaldo debutta al cinema? L’annuncio fa impazzire i fan. Cosa sta succedendo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cristiano Ronaldo Temi più discussi: Ronaldo ha segnato 500 gol dopo aver compiuto 30 anni; L'impero di Cristiano Ronaldo oltre il calcio: dagli hotel all'intimo, una macchina da soldi; Cristiano Ronaldo sbaglia un calcio di rigore e poi si fa male: rischia di saltare i Mondiali 2026; Cristiano Ronaldo ritorna in Liga? Acquistato il 25% dell'Almeria, tra marketing e futuro dirigenziale, cosa sappiamo. Cristiano Ronaldo lascia l’Arabia con il suo jet privato? Il volo dopo l’attacco all’ambasciata USA di RiadIl volo privato di Cristiano Ronaldo decolla da Riad dopo l’attacco all’ambasciata USA di Riad. L’escalation in Medio Oriente ferma il calcio asiatico. fanpage.it Cristiano Ronaldo in fuga dall'Arabia? Il suo jet via da Riad dopo attacco USAIl volo privato di Cristiano Ronaldo decolla da Riad dopo l’attacco all’ambasciata USA nella capitale saudita. L’escalation in Medio Oriente blocca il calcio asiatico. Il jet privato da 70 milioni di ... laziopress.it Cristiano #Ronaldo avrebbe lasciato l'Arabia Saudita con il suo jet privato. Il volo dopo l'attacco iraniano su Riad. Il calciatore, oggi all’Al-Nassr FC, è attualmente fermo per un problema muscolare. #Tg1 - facebook.com facebook I droni iraniani spaventano Cristiano Ronaldo: sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita #cristianoronaldo x.com