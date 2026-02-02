Cristiano Ronaldo clamoroso | si rifiuta di scendere in campo con l’Al-Nassr Cosa sta succedendo

Cristiano Ronaldo si è rifiutato di scendere in campo durante la partita con l’Al-Nassr. Il portoghese ha deciso di lasciare il terreno di gioco dopo un diverbio con l’allenatore, lasciando i tifosi senza parole. La situazione ha creato scompiglio tra i giocatori e lo staff, mentre ancora non è chiaro cosa abbia scatenato questa reazione improvvisa.

, nessun problema fisico. Clamoroso in Arabia Saudita: la ventesima giornata della Saudi Pro League si apre con un’assenza che fa rumore. Cristiano Ronaldo ha deciso di non scendere in campo nella sfida tra il suo Al Nassr e l’Al-Riyadh, rinunciando persino alla panchina. Se inizialmente le voci locali parlavano di un possibile turno di riposo o di lievi acciacchi fisici, la verità emersa nelle ultime ore delinea uno scenario molto più teso e politico. Lo strappo con il fondo PIF. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, dietro il forfait di CR7 non ci sarebbero motivi atletici, né il desiderio di preservarsi per il big match di venerdì 6 febbraio contro l’ Al Ittihad di Sergio Conceiçao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cristiano Ronaldo, clamoroso: si rifiuta di scendere in campo con l’Al-Nassr. Cosa sta succedendo Approfondimenti su Cristiano Ronaldo Al Nassr Cristiano Ronaldo furioso con l’Al-Nassr: ecco perché ha deciso di non scendere in campo Cristiano Ronaldo ha deciso di non scendere in campo con l’Al-Nassr. Cristiano Ronaldo protesta contro il fondo Pif: non vuole più scendere in campo. “Disinteresse verso l’Al-Nassr” Cristiano Ronaldo ha deciso di non scendere in campo nella partita di lunedì contro l’Al-Riyadh. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cristiano Ronaldo's BRUTAL Miscalculation! Falling Down in Al-Nassr Match #shorts Ultime notizie su Cristiano Ronaldo Al Nassr Argomenti discussi: ? CLAMOROSO CR7: salta la partita con l’Al-Ryiadh per… sciopero!; Calciomercato live. Mateta, niente Milan! La Juve ci ripensa con Kolo Muani in sospeso. Toro-Ebosse; Juve Primavera, pari clamoroso con il Bologna: Pugno, Merola e Durmisi non bastano per il sorpasso; Arrestato il teppista che ha lanciato il petardo su Audero, ha perso 3 dita e poi è stato aggredito dai tifosi della curva. Clamoroso Cristiano Ronaldo: potrebbe rifiutarsi di giocare la prossima gara perché scontento del mercato dell'Al-NassrCristiano Ronaldo potrebbe maturare la clamorosa decisione di non scendere in campo nel prossimo impegno ufficiale con l’Al-Nassr: il fenomeno portoghese non è contento di come il suo club si sia moss ... goal.com Ronaldo, clamoroso in Arabia: si rifiuta di giocare e protesta con il PifIl fuoriclasse portoghese ha rifiutato la convocazione per la prossima partita di campionato ... adnkronos.com Cosa sta succedendo fra Cristiano Ronaldo e l’Al-Nassr A Bola ha svelato i motivi della crisi, fra invidie per il mercato e successi che non arrivano a cura di @CostaGianna5 1/7 x.com A Inzaghi sì, a me no: bufera Cristiano Ronaldo, non vuole più giocare facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.