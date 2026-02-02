Cristiano Ronaldo clamoroso | si rifiuta di scendere in campo con l’Al-Nassr Cosa sta succedendo

Da juventusnews24.com 2 feb 2026

Cristiano Ronaldo si è rifiutato di scendere in campo durante la partita con l’Al-Nassr. Il portoghese ha deciso di lasciare il terreno di gioco dopo un diverbio con l’allenatore, lasciando i tifosi senza parole. La situazione ha creato scompiglio tra i giocatori e lo staff, mentre ancora non è chiaro cosa abbia scatenato questa reazione improvvisa.

, nessun problema fisico. Clamoroso in Arabia Saudita: la ventesima giornata della Saudi Pro League si apre con un’assenza che fa rumore.  Cristiano Ronaldo  ha deciso di non scendere in campo nella sfida tra il suo  Al Nassr  e l’Al-Riyadh, rinunciando persino alla panchina. Se inizialmente le voci locali parlavano di un possibile turno di riposo o di lievi acciacchi fisici, la verità emersa nelle ultime ore delinea uno scenario molto più teso e politico. Lo strappo con il fondo PIF. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese  A Bola, dietro il forfait di CR7 non ci sarebbero motivi atletici, né il desiderio di preservarsi per il big match di venerdì 6 febbraio contro l’ Al Ittihad  di Sergio Conceiçao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

