Natuzzi | piano shock verso la Romania e cassa integrazione al 70%

Il gruppo di mobili pugliese ha annunciato ai sindacati un nuovo piano industriale che prevede un aumento della produzione in Romania e una cassa integrazione al 70% negli stabilimenti italiani. La strategia, che modifica le precedenti previsioni di crescita, si concentra sulla delocalizzazione e sull’utilizzo più ampio degli ammortizzatori sociali. La comunicazione è arrivata dopo un incontro tra l’azienda e le rappresentanze sindacali.

Il colosso del mobile pugliese Natuzzi ha presentato ai sindacati un piano industriale che ribalta le aspettative di rilancio, puntando su una maggiore delocalizzazione in Romania e sull’espansione della cassa integrazione nei siti italiani. La proposta, discussa per trenta ore presso il ministero delle Imprese e Made in Italy, ha scatenato la reazione immediata delle sigle Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, insieme alle organizzazioni del commercio, che ora preparano nuovi scioperi, presidi e una manifestazione a Roma. La svolta verso l’estero e il paradosso degli ammortizzatori sociali. Dopo le timide aperture registrate nel mese di marzo, la nuova strategia aziendale segna un distacco netto dalle precedenti interlocuzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Natuzzi: piano shock verso la Romania e cassa integrazione al 70% Notizie correlate Realco: 1.500 posti a rischio, cassa integrazione e pianoRealco al Bivio: Tra Concordato e Appello dei Dipendenti, una Cooperativa Emilia-Romagnola Cerca una Via d'Uscita La situazione del Gruppo Realco,... Leggi anche: Peg Perego, scatta la cassa integrazione e a breve sarà presentato il piano di rilancio Tutti gli aggiornamenti Incentivi dal decreto Ilva, ma non solo: la via stretta di Natuzzi verso il ministeroNon solo il decreto Ilva, come ipotizzano alla task force per l’occupazione della Regione Puglia. La Natuzzi sa studiando anche altri strumenti per riorganizzare la produzione senza ricorrere ai ... bari.repubblica.it Vertenza Natuzzi, si va verso la chiusura di un solo stabilimento: i punti emersi al tavolo in RegioneChiusura di un solo stabilimento, revisione dei turni di lavoro, così da rimuovere le cause che rendono l’attività improduttiva, sul fronte degli esuberi è stato confermato il ricorso agli incentivi ... lagazzettadelmezzogiorno.it