Nell’area del Medio Oriente, l’instabilità politica e i conflitti in corso stanno determinando un rapido cambiamento nel settore energetico. Questa situazione ha portato a una crescita significativa degli investimenti nelle fonti rinnovabili, in particolare nel solare. I mercati internazionali osservano con attenzione questa tendenza, che contribuisce a una transizione più veloce verso l’uso di energie pulite. Le aziende del settore energetico si stanno adattando a questa nuova realtà.

L’instabilità geopolitica nel Medio Oriente spinge i mercati globali verso una nuova accelerazione delle energie pulite. Secondo le analisi di Rimeu, senior strategist di Crédit Mutuel AM, la necessità per le nazioni di tagliare il legame con i combustibili fossili importati favorirà un incremento costante degli investimenti in tecnologie sostenibili, con un specifico sul fotovoltaico nei prossimi anni. Il energetico mondiale sta subendo una trasformazione strutturale guidata da imperativi di sicurezza nazionale. Europa e Cina, posizionate come i principali acquirenti di risorse energetiche al mondo, si troveranno costrette a potenziare drasticamente le proprie infrastrutture verdi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi in Medio Oriente: il boom del solare accelera la transizione

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