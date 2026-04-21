La Iata ha avvertito che entro sei settimane potrebbe verificarsi una carenza di carburante per gli aerei a causa della crisi nello Stretto di Hormuz. La situazione è peggiorata con la guerra in Iran e la chiusura dello stretto, che rappresentano un ostacolo alle rotte di approvvigionamento energetico. L’Unione Europea si sta preparando a proporre misure per affrontare questa emergenza, concentrandosi sulla crisi dei carburanti aerei.

Con la guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz l'Unione europea si prepara a presentare misure per intervenire sulla crisi energetica, e in particolare su quella che è al momento la principale preoccupazione, ovvero i carburanti aerei. Tra sei settimane comincerà la cancellazione di voli se nel Golfo Persico non torneranno a rifornirsi le petroliere. Dallo Stretto che separa Iran e Oman passa il 20% del greggio mondiale. Domani la Commissione presenterà il piano AccelerateEU sull'energia, e oggi i contenuti sono stati illustrati dal commissario europeo per i Trasporti Apostolos Tzitzikostas ai ministri dei Trasporti dell'Ue.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crisi Hormuz, la Iata: "Tra 6 settimane rischio carenza carburante per aerei"

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