#Hormuz aeroporti #Ue a rischio carburante se lo Stretto resta chiuso Si teme per l' estate

Gli aeroporti europei potrebbero affrontare una grave carenza di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non sarà riaperto entro tre settimane. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra le autorità e le compagnie aeree, in quanto il passaggio strategico rappresenta un punto chiave per il trasporto di carburante. La chiusura dello stretto potrebbe influire sulla disponibilità di riserve sufficienti per le operazioni estive.

Gli aeroporti europei rischiano una carenza “sistemica” di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. È l'avvertimento del Financial Times che cita una lettera di Aci Europe, rappresentante degli aeroporti Ue, indirizzata al commissario europeo per i trasporti Apostolos Tzitzikostas. Le riserve di carburante per aerei si stanno esaurendo, mentre “l'impatto delle attività militari sulla domanda” sta mettendo ulteriormente a dura prova le forniture. Nella lettera, riportata da quotidiano economico-finanziario, vengono sottolineate le “crescenti preoccupazioni del settore aeroportuale riguardo alla disponibilità di carburante per aerei, nonché della necessità di un monitoraggio e di un'azione proattiva da parte dell'UE”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - #Hormuz, aeroporti #Ue a rischio carburante se lo Stretto resta chiuso. Si teme per l'estate Gas sui 100 euro se lo Stretto di Hormuz resta chiuso, Italia tra i Paesi più a rischioMoody’s avverte che un’interruzione prolungata nello Stretto di Hormuz potrebbe spingere i prezzi del gas in Europa ben oltre gli attuali livelli a... Se lo stretto di Hormuz resta chiuso, saliranno anche i prezzi degli alimentari. Ecco perché.Mentre si susseguono gli attacchi sull’Iran, lo stretto di Hormuz resta il centro della crisi energetica. Temi più discussi: Stretto di Hormuz aperto, cosa cambia per i voli ora: costo biglietti e restrizioni sui carburanti; L’Ue respinge il piano di Trump sui pedaggi nello Stretto di Hormuz; Hormuz, caos carburante: lettera alla Ue. L’Italia e altri 4 Paesi: serve una risposta comune; Ancora alta l'attenzione sugli aeroporti per la crisi del carburante. Ft: Aeroporti Ue a rischio carburante se Stretto Hormuz non riapre entro tre settimaneLeggi su Sky TG24 l'articolo Ft: Aeroporti Ue a rischio carburante se Stretto Hormuz non riapre entro tre settimane ... tg24.sky.it Hormuz, allarme Ft: se non riapre completamente aeroporti Ue a rischio carburante in tre settimaneIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato nuovamente l'Iran in un post su Truth Social, scrivendo che Teheran «sta facendo un pessimo lavoro, alcuni direbbero persino imbarazzante, nel ... ilgazzettino.it Il Financial Times: gli aeroporti europei rischiano una carenza “sistemica” di carburante se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane - facebook.com facebook GeoNight2026: lo Stretto di Hormuz e il fiume Litani, l'oblast' di Donec'k e la città di El Fasher… Mai come ora siamo indotti a familiarizzare con nomi di terre, mari e confini. Lo speciale trasmesso dalla @SGI_1867 e condotto da AM Giordano x.com