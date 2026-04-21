Crisi della chimica Cgil e Filctem | Si vendano gli impianti ad altri operatori
A un anno dalla firma di un protocollo datato 10 marzo 2025, i rappresentanti locali della Cgil di Brindisi tornano a esprimere una posizione netta sulla crisi del settore chimico di base. La loro proposta è quella di vendere gli impianti ad altri operatori. La questione viene affrontata nel contesto di una situazione di difficoltà che coinvolge l’intero comparto, con richieste di intervento mirate e precise.
BRINDISI - A distanza di un anno dal protocollo del 10 marzo 2025, la Cgil di Brindisi torna a rilanciare con forza la propria posizione sulla crisi della chimica di base, in piena sintonia con quanto denunciato a livello nazionale da Maurizio Landini e Marco Falcinelli nella lettera indirizzata.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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