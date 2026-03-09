Chimica di base Filctem | Tavoli Interministeriali non più rinviabili

La Filctem Cgil insiste sulla necessità di convocare i Tavoli Interministeriali con Regione Puglia e le parti sociali, ritenendoli ormai improrogabili. La richiesta arriva a un anno dalla firma del Protocollo Eni del 10 marzo, che ha segnato la sospensione delle attività produttive a Brindisi. La richiesta mira a promuovere nuovi investimenti industriali nella zona e a superare le attuali incertezze.

A un anno dal Protocollo Eni, il sindacato lancia un segnale d'allarme: la transizione ecologica non può tradursi in una desertificazione industriale. “Ci aspettiamo dal Piano strategico Eni 2026-2029 in discussione nel prossimo Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026, conferme per Brindisi con il finanziamento del progetto della Giga Factory di batterie stazionarie, nuove attività in settori strategici della transizione e la conferma dell’esercizio dell’impianto polietilene Pe ½. Per noi restano fondamentali alcuni nodi, il nuovo investimento innovativo della Giga factory deve partire con sollecitudine e rappresentare garanzie occupazionali per i lavoratori diretti e dell’indotto, sia nella fase di realizzazione che di produzione finale”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Crisi Basell: la Filctem Cgil chiede Tavolo ministeriale per salvare la chimica di baseAntonio Frattini, segretario regionale della Filctem Cgil Puglia, ha ribadito con fermezza la necessità di una programmazione che restituisca...

Chimica di base in crisi, mobilitazione per chiedere l'intervento dell'Unione EuropeaBRINDISI - Dopo l'incontro dello scorso 15 gennaio con il Sindacato Europeo, la Filctem Cgil domani, giovedì 5 febbraio 2026, sarà a Bruxelles...

Tutti gli aggiornamenti su Chimica di base Filctem Tavoli...

Temi più discussi: Chimica. È allarme anche a Bergamo; Crisi Basell: la Filctem Cgil chiede Tavolo ministeriale per salvare la chimica di base; Filctem Cgil Bergamo lancia l’allarme sull’industria chimica nella Bergamasca; Basell svolto tavolo di Crisi in RegionE: chiesto un Tavolo Ministeriale per la chimica di base.

Filctem Cgil: Dopo un anno dal Protocollo Eni e gli impegni post-carbone: servono i Tavoli Ministeriali su chimica di base e sviluppo industrialeLa FILCTEM CGIL ritiene non più rinviabili i Tavoli Interministeriali, con Regione Puglia e parti sociali, per favorire e attuare nuovi investimenti industriali a Brindisi, a distanza di un anno dalla ... brundisium.net

Crisi Basell: la Filctem Cgil chiede Tavolo ministeriale per salvare la chimica di baseAntonio Frattini, segretario regionale della Filctem Cgil Puglia, ha ribadito con fermezza la necessità di una programmazione che restituisca redditività all'impianto ... brindisireport.it

Dottorando di matematica offre ONLINE: Ripetizioni Matematica Ripetizioni Fisica Ripetizioni Chimica Lezioni Analisi 1-2 Lezioni Fisica 1-2 Lezioni Statistica 1-2 Preparazione test ingresso tutte le facoltà Per info: 3450903000 - facebook.com facebook

De Martino, un salto di carriera. Che si capisce poco: a «Stasera tutto è possibile» cast senza chimica, sembra un animatore x.com