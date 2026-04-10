In Europa cresce il timore di una carenza di cherosene, un problema che potrebbe causare cancellazioni di voli già a partire da maggio. Attualmente, solo due Paesi hanno riserve di carburante sufficienti per circa 90 giorni, mentre molte altre nazioni dispongono di quantità inferiori. La situazione preoccupa le compagnie aeree, che si preparano a possibili disagi nei collegamenti aerei nelle prossime settimane.

L’allarme cherosene in Europa aumenta e rischia di portare alla cancellazione di migliaia di voli entro la prossima estate. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, le attuali riserve di carburante dovrebbero finire tra la seconda e la terza settimana di maggio. Il Vecchio Continente, quindi, rischia di ritrovarsi all’inizio dell’estate senza più cherosene per gli aerei. Il quotidiano scrive che soltanto “due Paesi avrebbero cherosene d’emergenza per 90 giorni, mentre la maggior parte non supererebbe una crisi più lunga di 30 giorni. Alcuni Stati avrebbero addirittura 8-10 giorni di autonomia, prima di restare a secco.”. Maggio, a questo punto, diventa un mese cruciale in vista di quello che potrebbe accadere l’estate. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Allarme cherosene in Europa, voli a rischio già da maggio: “Solo 2 Paesi con riserve fino a 90 giorni”

Voli a rischio in Europa: allarme carburante, “alcuni Paesi hanno scorte solo per 8-10 giorni”L’Europa si trova a fronteggiare una crescente emergenza legata al carburante per l’aviazione, con possibili ripercussioni sul traffico aereo estivo.

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Carburanti, allarme voli in Europa: «Solo 2 compagnie hanno riserve per 90 giorni»«Con il jet fuel attuale che dovrebbe finire tra la seconda e la terza settimana di maggio, le riserve strategiche del Vecchio Continente rischiano di essere insufficienti a consentire i voli in piena ... unionesarda.it

Cherosene, sale l’allarme voli in Europa. Estate a rischio: solo 2 Paesi con riserve fino a 90 giorniSenza nuovi rifornimenti in pericolo l’estate dei viaggi. Ci sono Stati europei che hanno al massimo 8-10 giorni di riserve prima di interrompere i voli ... corriere.it

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L’Europa vola sul filo del carburante: il cherosene il punto debole dei cieli e il ruolo internazionale della Bioraffineria di Gela Prezzi impazziti, scorte opache, aeroporti sotto pressione e transizione verde ancora costosa: dietro l’allarme jet fuel c’è una fragilità st - facebook.com facebook