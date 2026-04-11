L’Europa si trova a un passo da una possibile interruzione dei voli a causa della crisi del cherosene, con circa tre settimane di tempo prima di un eventuale blocco totale. La scarsità di carburante sta mettendo sotto pressione le compagnie aeree e le autorità, mentre si cerca una soluzione per evitare il collasso del settore. La situazione rimane tesa e ancora senza una risposta definitiva.

Ancora tre settimane. È questo l’orizzonte critico entro cui si gioca il futuro del traffico aereo europeo. Se la situazione nello Stretto di Hormuz non tornerà alla normalità, gli aerei rischiano seriamente di restare a terra. L’allarme arriva dall’associazione ACI Europe, che in una lettera indirizzata alla Commissione europea ha delineato uno scenario tutt’altro che rassicurante. Il messaggio è chiaro: senza una ripresa stabile del transito marittimo nella regione, la carenza di carburante per aerei diventerà inevitabile. A rendere ancora più preoccupante il quadro è il contesto geopolitico. Alla vigilia dei negoziati di Islamabad tra Stati Uniti e Iran, la tregua nella regione non ha prodotto effetti concreti sulle rotte energetiche. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Crisi del cherosene: l’Europa sull’orlo di uno stop ai voli

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Voli a rischio cancellazione per crisi del carburante, lo spettro dell'ultimo carico di cherosene in arrivoIl perdurare della guerra in Iran e della chiusura dello Stretto di Hormuz potrebbe portare alla cancellazione di voli nei prossimi mesi.

Vol 236AT : comment cet Airbus A330 s’est-il retrouvé sans carburant - Documentaire Crash - GPN

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La crisi del Golfo in Iran sta causando l'aumento dei costi di produzione e si rischia di avere ripercussioni anche sulla mozzarella di bufala campana Dop. I produttori stanno subendo incrementi significativi in ogni passaggio della filiera e l'allarme cherosene n - facebook.com facebook

L'aumento dei costi legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia la mozzarella di Bufala Campana. I produttori stanno subendo incrementi in ogni passaggio della filiera e l'allarme cherosene negli aeroporti mette a rischio anche l'export. #ANSATerraGusto x.com