Crisi Costampress sciopero e presidio dei lavoratori

Questa mattina, i lavoratori di Costampress si sono radunati davanti alla sede di Veneto Lavoro a Mestre, dove si tiene un incontro tra rappresentanti regionali, proprietà e istituzioni alle ore 10. La protesta è stata organizzata in concomitanza con l’appuntamento, e gli operai hanno effettuato un presidio per manifestare la loro presenza. La manifestazione si inserisce nel quadro di una crisi aziendale che coinvolge l’azienda.

Questa mattina gli addetti di Costampress sono in presidio sotto la sede di Veneto Lavoro, in via Ca' Marcello 67B a Mestre, in concomitanza con l'incontro che si tiene fra regione, proprietà e istituzioni a partire dalle 10. I lavoratori sono in sciopero per la giornata.Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Crisi Hoepli, scatta lo sciopero dei lavoratori: “Incertezza sul futuro dell’azienda” Micron, lavoratori in presidio contro la mancata ricollocazione dei lavoratori in esubero"Lo sciopero è riuscito e ha visto una significativa adesione delle lavoratrici e dei lavoratori". Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Costampress di Scorzè, il fondo tedesco non rispetta gli impegni: rischio liquidazione; Costampress, sciopero e presidio il 21 aprile mentre in Regione si apre il confronto sul futuro dell’azienda di Scorzè; Costampress, sindacati: Accursia ha disatteso gli impegni; Alla Costampress il rilancio si ferma: ora incombe la liquidazione. Costampress di Scorzè, il fondo tedesco non rispetta gli impegni: rischio liquidazioneAccursia Capital sta collezionando acquisizioni, ma non ha versato i 150 mila euro promessi per la manutenzione dei macchinari. «Atteggiamento vergognoso». La regione: «Si esprimerà il tribunale». Ma ... veneziatoday.it Salta versamento da 150mila euro, Costampress verso la liquidazione(ANSA) - VENEZIA, 14 APR - Il versamento da 150mila euro necessario per l'omologa del concordato di Costampress, azienda di pressofusione che ... notizie.tiscali.it Costampress spa: Il fondo Accursia si conferma inaffidabile, è una vergogna l'aver tradito così gli impegni presi in Regione "FIM e FIOM di Venezia denunciano: l'aver disatteso gli impegni presi al tavolo dell'Unità di Crisi della Regione Veneto spinge l'azie facebook