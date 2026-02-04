Micron lavoratori in presidio contro la mancata ricollocazione dei lavoratori in esubero

I lavoratori della Micron sono scesi in strada davanti alla sede dell’azienda per protestare contro la mancata ricollocazione di chi è in esubero. La protesta, che si è conclusa con successo, ha visto una forte partecipazione tra le lavoratrici e i lavoratori. Pietro Occhiuto, segretario della Fiom Cgil Brianza, ha commentato l’adesione massiccia allo sciopero di quattro ore svoltosi ieri, 3 febbraio.

"Lo sciopero è riuscito e ha visto una significativa adesione delle lavoratrici e dei lavoratori". Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom Cgil Brianza, è soddisfatto dell'esito delle 4 ore di sciopero verificatesi ieri, 3 febbraio, da parte dei lavoratori della Micron davanti alla sede.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Micron Lavoro Micron Agrate, nessuna ricollocazione per i lavoratori in esubero: annunciato lo sciopero I lavoratori in esubero alla Micron di Agrate non avranno nessuna ricollocazione. Bayer, presidio dei lavoratori contro i licenziamenti I lavoratori di Bayer Pharma hanno manifestato davanti alla sede di Assolombarda per esprimere il loro dissenso contro la procedura di licenziamento collettivo che riguarda 49 dipendenti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Micron Lavoro Argomenti discussi: Micron, strappo con i lavoratori: domani 4 ore di sciopero e presidio davanti ai cancelli; Lombardia, nessun accordo per salvare i lavoratori: il colosso americano licenzia. Ma fa utili importanti; Micron Agrate, nessuna ricollocazione per i lavoratori in esubero: annunciato lo sciopero; Micron Vimercate, salta l’accordo sugli esuberi: previste uscite incentivate o licenziamenti. L’ira dei sindacati. Nessun accordo davanti al ministero per salvare i lavoratori: in Lombardia (e in Italia) il colosso americano licenziaVertenza Micron: l'azienda ritira l'impegno sulle ricollocazioni. Cgil Brianza proclama 4 ore di sciopero e presidio a Vimercate per martedì 3 febbraio. comozero.it Micron, strappo con i lavoratori: domani 4 ore di sciopero e presidio davanti ai cancelliAvezzano. Micron, rottura al tavolo ministeriale: domani protesta e sciopero davanti allo stabilimento di Avezzano. Si è concluso con un ... abruzzolive.it I lavoratori Micron incrociano le braccia: adesione massiccia contro i licenziamenti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.