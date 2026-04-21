Criminalità organizzata il sindaco di Monteriggioni | Alcuni dipendenti comunali gravemente minacciati

Il sindaco di Monteriggioni ha riferito che alcuni dipendenti comunali sono stati sottoposti a minacce gravi, in relazione all’operazione “Contractus” avviata il 12 aprile. L’indagine, coordinata dalle autorità, riguarda presunti legami tra criminalità organizzata e funzionari pubblici. L’intervento ha coinvolto numerosi soggetti e ha portato al sequestro di documenti e beni. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine.

Siena, 21 aprile 2026 – L’operazione “Contractus”, scattata il 12 aprile scorso all’alba, ha portato a 11 misure cautelari – 7 in carcere e 4 ai domiciliari – nei confronti di 11 uomini di origine campana ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di “ estorsione e tentata estorsione, aggravate dal metodo mafioso, minaccia a pubblico ufficiale e tentata violenza privata”, spiega la procuratrice Rosa Volpe dell’inchiesta della Dda di Firenze. Un’indagine condotta dalla Compagnia di Poggibonsi, guidata da Emanuele Fazzi, in cui ha messo anima e cuore anche Paolo Sbraga che dopo il blitz aveva pubblicato un post nel quale ringraziava i suoi “’ragazzi’ e quanti hanno collaborato”, annunciando che probabilmente era il suo “ultimo lavoro” prima della pensione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Criminalità organizzata, il sindaco di Monteriggioni: “Alcuni dipendenti comunali gravemente minacciati” Notizie correlate Ex sindaco e assessori incandidabili: "Concreti collegamenti con la criminalità organizzata"Da un lato il condizionamento della gestione politica-amministrativa del Comune di Caserta da parte della camorra, dall’altro “l’incapacità dell’ente... Latina, allarme criminalità organizzataA Latina, come in altri settori giudiziari del Lazio, occorre aumentare la dotazione di magistrati e personale, anche in virtù del fatto che quello... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Operazione antimafia. Dichiarazione sindaco Lagalla; Criminalità organizzata, il sindaco di Monteriggioni: Alcuni dipendenti comunali gravemente minacciati; Ex sindaco e assessori incandidabili: Concreti collegamenti con la criminalità organizzata; Modugno, niente scioglimento per mafia: si vota a maggio ma il nuovo sindaco sarà sorvegliato speciale. Criminalità organizzata, il sindaco di Monteriggioni: Alcuni dipendenti comunali gravemente minacciatiAndrea Frosini rompe il silenzio e ringrazia investigatori e carabinieri: Siamo pronti a costituirci parte civile in un eventuale procedimento ... lanazione.it Il blitz di Palermo, Addiopizzo pungola la politicaEsprimo il mio più sincero apprezzamento e compiacimento per la vasta operazione antimafia condotta all’alba nei quartieri di Sperone e Brancaccio, che ha portato al fermo di numerosi soggetti accusa ... livesicilia.it Il Partito democratico ha presentato un disegno di legge che introduce una “premialità” per i cittadini stranieri regolari che collaborano con la giustizia contro la criminalità organizzata - facebook.com facebook "Infine, i nostri tre paesi rafforzano la loro cooperazione contro la criminalità organizzata e il traffico di droga, con un impegno comune in vista della riunione della Coalizione ministeriale a Parigi con @NunezLaurent & @GDarmanin" 5/5 x.com