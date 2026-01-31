Latina allarme criminalità organizzata

A Latina cresce l’allarme per la presenza di clan mafiosi. Le forze dell’ordine segnalano problemi di sicurezza legati a gruppi locali e infiltrazioni dall’esterno. La situazione richiede interventi urgenti, anche perché il personale giudiziario in città è sotto organico e fatica a tenere il passo con l’aumento dei casi.

A Latina, come in altri settori giudiziari del Lazio, occorre aumentare la dotazione di magistrati e personale, anche in virtù del fatto che quello pontino, accanto a Frosinone e Viterbo, "presenta criticità legate alla presenza di clan mafiosi autoctoni o infiltrazioni da parte di gruppi campani.

