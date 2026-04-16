Ex sindaco e assessori incandidabili | Concreti collegamenti con la criminalità organizzata

Un ex sindaco e alcuni assessori sono stati dichiarati incandidabili con l’accusa di aver avuto legami con la criminalità organizzata. Le indagini hanno evidenziato un’influenza della camorra sulla gestione politica e amministrativa del Comune, mentre l’ente stesso avrebbe mostrato difficoltà a opporsi alle pressioni di imprenditori e altri soggetti con interessi economici collegati alla criminalità. La questione riguarda anche il condizionamento delle decisioni pubbliche da parte di questi gruppi.

Da un lato il condizionamento della gestione politica-amministrativa del Comune di Caserta da parte della camorra, dall’altro “l’incapacità dell’ente di poter resistere alle pressioni di un’imprenditoria affaristica e di altri soggetti portatori d’interessi economici collegati alla criminalità.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Ex sindaco Marino e assessori Casale e Marzo incandidabili: "Comune permeabile agli interessi della camorra" Sequestri a Cleto e Amantea: lotta alla criminalità organizzata con azioni preventiveL’operazione condotta dai Carabinieri nella provincia di Cosenza, con sequestri di droga e armi a Cleto e Amantea, è stata un’azione strategica e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’ex sindaco Francesco Sgroi incandidabile; Elezioni a Chieti, Fintred ai candidati sindaco: Serve una casa delle associazioni; Fallito l'accordo sul progetto civico e sui nomi dei tecnici: ecco perché Firetto ha sbattuto la porta in faccia al Centrodestra; Chieti al voto: dieci domande al candidato sindaco Mario Colantonio (Lega). Ex sindaco e assessori incandidabili: Concreti collegamenti con la criminalità organizzataI giudici bastonano Marino, Casale e Marzo: Cosa pubblica aperta a ingerenze criminali per colpa degli amministratori ... casertanews.it COMUNE DI CASERTA - Tribunale dichiara incandidabili l’ex sindaco Marino e due assessori per due turnate12:41:20 È arrivata la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: Carlo Marino, ex sindaco di Caserta, Massimiliano Marzo e Emiliano Casale (ex vicesindaco) sono stati dichiarati incandidabil ... casertafocus.net La dirigente Amanda Ferrario: «Sono orgogliosa di questi passi concreti che la scuola propone per abbattere i muri che dividono i popoli» - facebook.com facebook "Abbiamo concreti, plurimi e univoci elementi per dire che la gestione del procedimento mafia-appalti sia stata una sicura concausa della strage di Via D'Amelio e forse in misura leggermente minore di quella di Capaci". Lo ha detto alla commissione Antimafia x.com