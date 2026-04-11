Durante le celebrazioni per il 174esimo anniversario della Polizia di Stato, è stato presentato il bilancio del 2025 relativo alla sicurezza nel territorio di Varese. I dati diffusi dalla Questura indicano un incremento di reati nel corso dell’anno, con una particolare attenzione ai minori coinvolti in attività criminali. La relazione mette in evidenza le statistiche ufficiali raccolte nel periodo e il quadro generale della situazione locale.

Il bilancio della Questura di Varese per l’anno 2025, presentato durante le celebrazioni per il 174esimo anniversario della Polizia di Stato presso le Ville Ponti, delinea un quadro complesso della sicurezza nel varesotto. In occasione dell’incontro con il prefetto Pasquariello, il questore Mazza ha illustrato i dati che mostrano come l’intensificazione dei presidi sul territorio abbia portato a una rilevazione più capillare delle attività illecite, con un incremento dei soggetti coinvolti nei procedimenti giudiziari. Dinamiche criminali tra aree urbane e centri minori. L’analisi della delittuosità nel comparto varesino evidenzia una distribuzione non omogenea dei reati predatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, allarme criminalità: impennata di reati e minori coinvolti

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