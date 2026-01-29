Cricket l’ultima palla è decisiva | l’Italia supera la Namibia in amichevole

Questa mattina a Dubai, l’Italia di cricket ha vinto un’amichevole contro la Namibia. La partita si è decisa all’ultima palla, con gli azzurri che sono riusciti a superare la squadra africana con un punteggio di 1677. È stata una sfida combattuta fino alla fine, che dà fiducia agli italiani in vista della prossima Coppa del Mondo T20.

Procede in maniera positiva l'avvicinamento dell' Italia alla Coppa del Mondo T20 di cricket: in un test amichevole non ufficiale giocato al Sevens Stadium di Dubai, infatti, gli azzurri superano la Namibia all'ultima palla utile con lo score di 1677 (20.0)-1657 (20.0), imponendosi per 3 wickets. Nell'innings d'attacco della Namibia, l'Italia riesce a far cadere 7 wickets, gli africani vanno fino in fondo alla loro azione offensiva e concludono con 165 runs. Nell'innings d'attacco dell'Italia si capisce, over dopo over, che la sfida è in equilibrio e che una giocata può cambiare il destino dell'incontro in un senso o nell'altro.

