crespina e terricciola conquistano la prima

Crespina e Terricciola hanno ottenuto la promozione in Prima categoria grazie alle vittorie nelle rispettive gare di ieri. Con due anticipi, il Crespina ha conquistato il primo posto nel girone G, mentre il Terricciola ha fatto lo stesso nel girone H. Le due squadre si sono rispettivamente affermate nelle partite decisive, assicurandosi così il salto di categoria.

Con due giornate di anticipi il Crespina e il Terricciola vincono, rispettivamente, i gironi G e H di Seconda categoria e conquistano la promozione in Prima categoria. Per lo sport della Valdera e delle Colline Pisane quella dell’altro ieri è stata una domenica di festa. Il Crespina addirittura ha allungato a dodici punti il distacco sul Corazzano. Quella della compagine di Farroni è stata una lunga cavalcata sempre in vetta e la vittoria finale è frutto di un campionato giocato sempre ad altissimo livello. La classifica del girone G: Crespina 66, Corazzano 54, Capanne 50, Castelfranco 49, La Corte 43, San Prospero Navacchio 39, Ponte a Cappiano 38, Aurora Montaione 38, Santa Maria a Monte 37, Atletico Cascina 37, Pontasserchio 33, Porta a Lucca 32, Tirrenia 31, Pisa Ovest 26, Sanromanese Valdarno 21, Sextum Bientina 16.🔗 Leggi su Lanazione.it

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