Ascolti tv del 6 febbraio le Olimpiadi invernali 2026 conquistano la prima serata

Venerdì 6 febbraio le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina hanno preso il via con la cerimonia di apertura trasmessa in diretta su Rai 1. La diretta ha attirato milioni di telespettatori, che hanno seguito con attenzione l’inizio ufficiale dell’evento. La serata ha segnato l’inizio di due settimane di gare e spettacoli sportivi, con l’Italia protagonista in prima fila.

Venerdì 6 febbraio si sono iniziate ufficialmente le Olimpiadi invernali Milano – Cortina e la Cerimonia di Apertura è stata seguita in diretta su Rai 1. Un po’ come Sanremo: quando c’è il Festival, c’è poco margine per il resto del palinsesto. Forse l’unico che poteva trarne vantaggio (si fa per dire) è Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Infatti, il suo diretto avversario, Stefano De Martino, ha dovuto cedere la sua fascia ai Giochi Olimpici. Su Rai 2 è andato in onda il film Nessuno può scaricare mia figlia, mentre su Rai 3 Un giorno in pretura Rai – Verità per Giulio Regeni. Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato della scomparsa di Daniela Ruggi e del delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 6 febbraio, le Olimpiadi invernali 2026 conquistano la prima serata Approfondimenti su Olimpiadi Invernali 2026 Ascolti TV 1 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serata I dati Auditel della prima serata di domenica 1 febbraio mostrano ancora una volta come i programmi più seguiti siano stati i talk show e le fiction di prima serata. Ascolti TV 2 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serata Questa mattina vengono pubblicati i dati ufficiali degli ascolti della prima serata di ieri, lunedì 2 febbraio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali 2026 Argomenti discussi: Ascolti tv ieri giovedì 5 febbraio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Coppa Italia; Ascolti tv ieri (5 febbraio): dominio Raoul Bova, a Striscia non basta Samira Lui, Belén parte col botto; Ascolti tv, testa a testa Rai-Mediaset. Vince Morbo K con il 15,6%, secondo il film su Canale 5; Ascolti tv 27 gennaio, chi ha vinto la sfida?. Ascolti tv ieri 6 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 6 febbraio 2026. Tutti i dettagli degli ascolti tv di ieri sera: share tv e dati Auditel per venerdì 6 febbraio 2026. mam-e.it Ascolti tv, Striscia la Notizia delude e perde ancora spettatori. Del Debbio vola, Formigli non può nulla. I trend AuditelLa fiction di Rai1 resta in vetta nonostante la Coppa Italia mentre il tg satirico di Antonio Ricchi rallenta ancora e scende sul gradino più basso del podio ... affaritaliani.it ALLARME ROSSO per Striscia La Notizia! Gli Ascolti del programma di Antonio Ricci continuano a crollare. Ieri 5 febbraio addirittura il 10.98% di share pari a 1,7mln di spettatori. AIUTO! facebook #AscoltiTV | Giovedì 5 Febbraio 2026. #DonMatteo senza rivali (23.2%), tonfo #Striscia (11%), benissimo #AtalantaJuventus (16.3%). De Martino (22.4%) sopra Scotti (22.2%) Tutti i dati x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.