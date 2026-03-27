Bolelli e Vavassori conquistano la prima finale in un Masters 1000 | a Miami sfideranno Heliovaara-Patten

Bolelli e Vavassori hanno battuto Arends e Smith in due set, assicurandosi il passaggio alla loro prima finale in un torneo ATP 1000. La finale si disputerà a Miami contro la coppia formata da Heliovaara e Patten. I due italiani hanno ottenuto la vittoria nel match disputato di recente, raggiungendo così una tappa importante nel circuito professionistico.