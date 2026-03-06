Da domani il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda riapre le visite guidate, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare uno dei siti industriali più visitati in Italia. La riapertura permette di scoprire le strutture e gli edifici storici che compongono il villaggio, che si trova in Lombardia e rappresenta un esempio importante di architettura industriale del XIX secolo.

In cima alle classifiche dei siti industriali più visitati in Italia, il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, inserito nella World Heritage List (ovvero riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco dal 1995), in provincia di Bergamo, Comune di Capriate San Gervasio, si riapre da domani alle visite guidate (info e prenotazioni sul sito ufficiale www.crespidadda.it ). Tra le 55 case degli operai, palazzotti, case di capireparto, ville di dirigenti, e lavatoio, dopolavoro, albergo, chiesa, bagni pubblici, cimitero. Luoghi, oggetti, storie e persone, lungo 150 anni di vita quotidiana e lavorativa di questo esempio eccezionale di città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda da domani riapre alle visite guidate

