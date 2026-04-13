Malattie neurologiche Sin lancia gli Stati generali delle associazioni per dare voce ai pazienti

Un nuovo ciclo di incontri prende il via per ascoltare le esigenze di chi affronta malattie neurologiche e delle loro famiglie. L'iniziativa mira a coinvolgere le associazioni e gli utenti nelle discussioni sulle politiche sanitarie e sociali, con l'obiettivo di creare un dialogo più diretto tra cittadini e istituzioni. La proposta si inserisce nel tentativo di rendere più rappresentate le istanze di questa categoria di pazienti nel panorama nazionale.

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - Dare voce a migliaia di persone con malattie neurologiche e alle loro famiglie, costruendo una visione condivisa capace di incidere sulle politiche sanitarie e sociali del Paese. Con questo obiettivo la Società italiana di neurologia (Sin) ha avviato a Roma il percorso che porterà alla realizzazione degli Stati generali delle associazioni delle persone con malattie neurologiche, "un momento decisivo per mettere in rete le realtà dei pazienti, far emergere bisogni comuni e trasformarli in una forza concreta e riconoscibile", si legge in una nota. Per la Sin si tratta di "un'azione strategica: facilitare il dialogo, guidare l'individuazione delle priorità e contribuire a rendere evidente, agli occhi delle istituzioni e dei decisori politici, la dimensione reale delle malattie neurologiche".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malattie neurologiche, Sin lancia gli Stati generali delle associazioni per dare voce ai pazienti Leggi anche: Giornata mondiale delle malattie rare, Sin rafforza impegno per patologie neurologiche A Milano un'edicola regala fiori ai passanti (per dare voce alle malattie rare)Un'edicola di Milano che si trasforma in un'installazione legata alla campagna Rare means care di Sobi Italia, l'azienda biofarmaceutica...