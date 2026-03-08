Giacchetta ds Cremonese | Il rigore era evidente a tutti A volte si rivedono azioni per questioni di millimetri oggi invece il Var non è intervenuto

Il direttore sportivo della Cremonese ha affermato che il rigore assegnato era evidente a tutti e che, in passato, alcune azioni vengono riviste anche per dettagli di pochi millimetri, mentre in questa occasione il Var non è intervenuto. Gli errori arbitrali che coinvolgono le squadre più piccole spesso attirano meno attenzione e vengono dimenticati più rapidamente a causa di una copertura mediatica più ridotta.

Il problema degli errori arbitrali ai danni delle cosiddette piccole è che fanno meno rumore e, per colpa di una cassa di risonanza fondamentalmente ridotta, tendono ad andare prima nel dimenticatoio. A scuotere il pomeriggio, ci ha pensato Simone Giacchetta, ds della Cremonese, che a Dazn ha contestato la mancata revisione al Var per un rigore non assegnato ai grigiorossi proprio al termine del match (perso per 2 a 1) contro il Lecce. Le parole di Giacchetta. “Non sono qui per commentare la partita dal punto di vista tattico; il mio compito è chiarire e difendere la posizione della società riguardo al rigore non concesso, che è stato decisivo per l’esito finale della gara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

