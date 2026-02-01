Conferenza stampa Bastoni post Cremonese Inter | Portare a casa partite sporche come questa è un bel segnale
Oggi il difensore dell’Inter Bastoni ha parlato dopo la vittoria contro la Cremonese. Ha detto che portare a casa partite difficili come questa rappresenta un buon segnale per la squadra. Bastoni ha commentato l’importanza di vincere anche quando le cose non sono facili, sottolineando che il gruppo c’è e lotta fino alla fine. È stata una partita dura, ma i nerazzurri sono riusciti a conquistare i tre punti, rafforzando la fiducia in vista dei prossimi impegni.
Il successo ottenuto allo Stadio Giovanni Zini ha confermato lo stato di grazia della Beneamata, capace di imporsi con un netto 0-2 sulla Cremonese. Al triplice fischio finale, come riportato dai microfoni di Sky Sport (fonte), a presentarsi in conferenza stampa è stato Alessandro Bastoni, difensore centrale dall'ottima visione di gioco e colonna portante della Nazionale italiana. Le sue parole hanno sottolineato l'importanza di un risultato che consolida il primato dei nerazzurri in questo campionato.
