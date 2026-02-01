Conferenza stampa Bastoni post Cremonese Inter | Portare a casa partite sporche come questa è un bel segnale

Oggi il difensore dell’Inter Bastoni ha parlato dopo la vittoria contro la Cremonese. Ha detto che portare a casa partite difficili come questa rappresenta un buon segnale per la squadra. Bastoni ha commentato l’importanza di vincere anche quando le cose non sono facili, sottolineando che il gruppo c’è e lotta fino alla fine. È stata una partita dura, ma i nerazzurri sono riusciti a conquistare i tre punti, rafforzando la fiducia in vista dei prossimi impegni.

